شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المجلس العربى: نشر ثقافة حقوق الإنسان أولوية المجتمع المدنى فى ميلاده الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الجواد أحمد رئيس المجلس العربي لحقوق الإنسان، أن قضيه نشر ثقافه حقوق الانسان تعتبر من أولي التزامات المجتمع المدني، مضيفا أن الدولة المصرية تحرص على بذل جهود موسعة وإحداث نقلة نوعية متكاملة في مجال المجتمع المدني ونشاط المؤسسات الأهلية وإشراكها في مشروعات التنمية.

وأضاف عبد الجواد أحمد فى تصريحات له، أن المجتمع المدنى شريك أساسى في تنمية الدولة وفقا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرا الى أن الأعوام الأخيرة شهدت طفرة في عدد الجمعيات الأهلية في مصر .

ولفت عبد الحواد أحمد رئيس المجلس العربي لحقوق الإنسان، الى أن ذلك الالتزام يأتى نفاذا لدور المجتمع المدني والأهلى كشركاء في تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية، مرحبا بمبادرات الدوله ممثله في العديد من الوزرات بتبنيها دورا موازيا في ذات السياق بالتوسع في انشاء إدارات حقوق الإنسان ، معنيه بالتعريف بحقوق المواطنين وتمكينهم من ممارسه تلك الحقوق، فضلا عن تبني فلسلفة صندوق شكاوي حقوق الانسان.