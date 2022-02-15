شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الأعمال الأفريقى: القمة الأوروبية الأفريقية تساهم فى تنمية القارة السمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة أمانى عصفور، رئيس مجلس الأعمال الأفريقى للقطاع الخاص، إن القمة الأفريقية الأوروبية التى يشارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي فى بروكسل، هامة جدا على الصعيدين الاقتصادى والاجتماعى، وتساهم فى التركيز على الاستثمار بالقارة الأفريقية.

وأضافت أمانى عصفور، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحقيقة" المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، أن أفريقيا تتيح العديد من الاستثمارات لأوروبا والعالم، مردفة: "يمكن استثمار 360 مليار دولار فى البنية التحتية في قارة أفريقيا، وكيفية ربط البحث العلمي بالتكنولوجيا والصناعات".

وأوضحت رئيس مجلس الأعمال الأفريقي للقطاع الخاص، أن المنتدى الأول للاستثمار والتجارة تحت عنوان "استثمر" فى بروكسل، يحمل زخم كبير من الأعمال بشأن قارة أفريقيا، متابعة: "لن يأتى ذلك إلا بالاستثمارات الأوروبية على أساس الندية والاستثمار ليكون هناك عائد للقارة الأفريقية وتنميتها في الفترة المقبلة".

وتابعت أمانى عصفور، رئيس مجلس الأعمال الأفريقي للقطاع الخاص: "هناك دور ريادى لمصر وبرز الدور الرائد على مستوى تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، ولابد أن يكون هناك تواصل أكثر بين الدول ومجالس الأعمال واتحادات الغرف التجارية لربط الاستثمارات".