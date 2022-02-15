شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة التثقيف بنقابة الإعلاميين يحذر من خطر الكيانات الوهمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الإعلامي أيمن عدلي رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين من خطورة ظاهرة الكيانات الوهمية التى تعرض خدماتها للشباب والتي تهدف للربح والحصول على أموال من الشباب فى مخالفة صريحة للدستور، مشدداً على أن تلك الكيانات الوهمية تمثل خطراً وتهديداً على الأمن القومى للبلاد وعلى مهنة الإعلام بشكل عام.

وأضاف عدلي، فى تصريحات له، أن هذه الكيانات ظهرت واستفحلت عقب ثورة يناير بدعوى أنّها وسيلة لإنهاء معاناة المصريين مع النقابات المهنية، مشيراً إلى أن هذه النقابات الوهمية تجاوزت صلاحياتها وخالفت القانون وأصبحت تنافس الكيان النقابي الشرعي الوحيد تطبيقا لنص الدستور بأن تنشأ نقابة واحدة لكل مهنة.

وأكد عدلي أن نقابة الاعلاميين قامت برفع العديد من القضايا ضد هذه الكيانات التى تدعى إعطاء عضويات زائفة وتدعي أنها توفر فرص عمل للشباب في مخالفة صريحة وواضحة وهو ما يعاقب عليه القانون لانها تأتي في إطار التزييف وهو ما تتصدى له النقابة لحظة بلحظة.