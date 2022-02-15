وفي محاولة لحشد المؤيدين للانتخابات التي ستجرى في أفريل بخطابه اليميني المتطرف. كان زمور ضيف الحلقة الثانية من La France dans les yeux. حيث أجاب المرشح اليميني المتطرف من حزب Reconquête! على أسئلة الفرنسيين حول برنامجه والأحداث الجارية.
واستهدف زمور في تصريحاته هذه المرة المساجد والآذان. حيث قال: "لا أريد أن أسمع صوت المؤذن في فرنسا ولن أسمعه إذا أصبحت رئيسًا للجمهورية".
وفي مواجهة كريم، وهو رجل مسلم، دافع إريك زمور عن فكرة أن فرنسا أرض. ينبغي أن ترحب بالكنائس بدلاً من المساجد “لأسباب ثقافية”.
وصرح “في فرنسا ، لا أريد أن أسمع صوت المؤذن” رافضًا بشكل خاص بناء “مساجد” كاتدرائيات كبيرة جدًا.
لأنه ، حسب قوله، بالنسبة “لبعض المسلمين ، فإن المساجد العظيمة تعني غزو الأراضي الفرنسية”.
وقال السياسي العنصري :فرنسا يجب أن تبقى في "مشهد الكنائس. سأمنع الحجاب وأوقف الآذان. كما أنني سأغلق المساجد الكبرى".
كانت هذه تفاصيل خبر انتقادات واسعة للمرشح الرئاسي الفرنسي زمور بسبب تصريحاته ضد الإسلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.