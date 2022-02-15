انتقادات واسعة للمرشح الرئاسي الفرنسي زمور بسبب تصريحاته ضد الإسلام

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي وفرنسا انتقادات واسعة ضد السياسي الفرنسي والمرشح الرئاسي إريك زمور، الذي أدلى بتصريح عنصري مرة أخرى، مس فيه هذه المرة حرمة الدين الإسلامي.

وفي محاولة لحشد المؤيدين للانتخابات التي ستجرى في أفريل بخطابه اليميني المتطرف. كان زمور ضيف الحلقة الثانية من La France dans les yeux. حيث أجاب المرشح اليميني المتطرف من حزب Reconquête! على أسئلة الفرنسيين حول برنامجه والأحداث الجارية.

واستهدف زمور في تصريحاته هذه المرة المساجد والآذان. حيث قال: "لا أريد أن أسمع صوت المؤذن في فرنسا ولن أسمعه إذا أصبحت رئيسًا للجمهورية".

وفي مواجهة كريم، وهو رجل مسلم، دافع إريك زمور عن فكرة أن فرنسا أرض. ينبغي أن ترحب بالكنائس بدلاً من المساجد “لأسباب ثقافية”.

وصرح “في فرنسا ، لا أريد أن أسمع صوت المؤذن” رافضًا بشكل خاص بناء “مساجد” كاتدرائيات كبيرة جدًا.

لأنه ، حسب قوله، بالنسبة “لبعض المسلمين ، فإن المساجد العظيمة تعني غزو الأراضي الفرنسية”.

وقال السياسي العنصري :فرنسا يجب أن تبقى في "مشهد الكنائس. سأمنع الحجاب وأوقف الآذان. كما أنني سأغلق المساجد الكبرى".