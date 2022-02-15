وزير الخارجية الأوكراني: نحن والناتو فقط من يقرر الانضمام للحلف

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 فبراير 2022 07:16 مساءً - منذ 5 ثواني

قال وزير الخارجية الأوكراني، ديمترو كوليبا، بعد اجتماعه مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو اليوم الثلاثاء، إن على أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي فقط اتخاذ قرار فيما يتعلق بمحاولة انضمام كييف للحلف.

وأضاف: “ليس لأحد غير أوكرانيا وأعضاء حلف الأطلسي حق في الإدلاء برأي في المناقشات ذات الصلة بعضوية أوكرانيا في الحلف في المستقبل”.

وجاء الاجتماع مع دي مايو بعد ساعات من إعلان روسيا سحب بعض قواتها المنتشرة قرب أوكرانيا وطلب مجلس الدوما (البرلمان) الروسي من الرئيس فلاديمير بوتين الاعتراف باستقلال منطقتين يسيطر عليهما انفصاليون موالون لروسيا في شرق أوكرانيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح ، اليوم الثلاثاء، إن بلاده أُبلغت بأن أوكرانيا لن تنضم إلى حلف شمال الأطلسي في المستقبل القريب، لكن موسكو لا تعتقد بأن هذا ضمان جيد بما يكفي، و“تريد حل المسألة برمتها الآن“.

وتضغط روسيا من أجل الحصول على ضمانات أمنية من الغرب، ومنها عدم انضمام أوكرانيا للتحالف العسكري الأمريكي الأوروبي.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه لا يريد حربا ”سببها أوكرانيا“، وذلك بعد أسابيع من التوتر الذي أججه انتشار واسع للقوات الروسية، في حين وصف الوضع في المناطق الانفصالية بشرق أوكرانيا بأنه ”إبادة جماعية“، داعياً إلى حل الصراع هناك من خلال تحقيق السلام في مينسك.