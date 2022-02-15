ماكرون يخطط لـ”ضربة قوية” ضد منافسيه بالانتخابات

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 فبراير 2022 07:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

يخطط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتوجيه ”ضربة قوية“ إلى منافسيه المحافظين في الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقرر لها في نيسان/ أبريل المقبل، وذلك من خلال تحول جديد في إستراتيجيته، وفق ما قالت صحيفة ”ذا تايمز“ البريطانية.

وأضافت الصحيفة، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، مساء الإثنين، أن ”التحول الجديد بالنسبة لماكرون يتمثل في الإشارات الصادرة منه بأن رئيس الوزراء الجديد في ولايته الثانية حال نجاحه في الانتخابات ستكون كريستين لاغارد، المحافظة التي ترأس البنك المركزي الأوروبي“.

وأشار التقرير إلى أن ”المؤشرات التي تكشف أن ماكرون يريد جذب لاغارد، وزيرة المالية السابقة في ولاية الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي إلى معسكره، بمثابة أنباء سيئة لمنافسته المتوقعة في الانتخابات الرئاسية فاليري بيكريس، وذلك بعد سلسلة من الانشقاقات في معسكر الرئيس“.

وبينت أن ”ماكرون أقام مراسم خاصة في قصر الإليزيه الأسبوع الماضي، لتقديم هدية رفيعة من الدولة إلى لاغارد، وأغدق الثناء عليها، وفي الوقت نفسه، فإن ساركوزي طالب ماكرون بتكليف السيدة الفرنسية الأبرز على الساحة الدولية، بقيادة حكومته، إذا أعيد انتخابه لولاية ثانية في 24 أبريل المقبل“.

وأضافت الصحيفة، أن ”ساركوزي، البالغ من العمر 67 عاما، والذي لا يزال شخصية نافذة في المعسكر الجمهوري، رغم إدانته جنائيا العام الماضي، أشار إلى استيائه الشديد من آراء بيكريس المتطرفة، وقال إنه يمكن أن ينتخب ماكرون على حساب مرشحة حزبه الجمهوري“.

وأشارت ”ذا تايمز“ إلى أن لاغارد لا يزال أمامها 5 سنوات في منصبها داخل البنك المركزي الأوروبي، وعندما بدأت الشائعات حول توليها منصب رئاسة الوزراء في فرنسا بالانتشار منذ فترة، فإنها قالت إنها لن تترك منصبها، وأكدت أن هناك شخصيات أخرى أكثر كفاءة منها يمكن أن تتولى هذا المنصب.

ومع ذلك، فإن مساعدي ماكرون قالوا إنه من المستبعد أن ترفض لاغارد عرضا كي تصبح رئيسا للوزراء في ولاية ماكرون الثانية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من الرئيس الفرنسي، أن الأخير ”سيعلن ترشيحه كي تكون لاغارد رئيسا للحكومة في حالة دخوله في مواجهة مع بيكريس في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية“.

ورأت الصحيفة أن ”الموقف سيتغير في حالة الإطاحة بالجمهورية بيكريس من الجولة الأولى للانتخابات، وأصبح المرشح المنافس لماكرون أحد مرشحي اليمين المتطرف مارين لوبان، أو إريك زمور، لأن الأنصار القوميين المتشددين وقتها لن يُعجبوا بفكرة وجود شخصية دولية موالية لأوروبا مثل لاغارد“.