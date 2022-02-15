الجيش الروسي… يقدم المساعدات الإنسانية لسكان شرقي سوريا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 فبراير 2022 07:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

ضمن خططه التي تتركز على تقديم المساعدات للشعب السوري، وزع الجيش الروسي عشرات الأطنان من المواد الإغاثية وقدم خدمات طبية في قرى وبلدات بريفي الحسكة ودير الزور شرقي سوريا.

وفي محافظة الحسكة، أكدت وكالة “سبوتنك” أن القوات الروسية في قاعدة مدينة القامشلي، وزعت مساعدات غذائية وتموينية عاجلة على المدنيين والطلاب في بلدة (ذبانة) بريف القامشلي الجنوبي، أقصى شمال شرقي سوريا، مع قيام فريق طبي مختص بتقديم مجموعة من الخدمات الطبية والدوائية لهم.

وتوزعت المساعدات على 300 سلة غذائية شملت الطحين والأرز والشاي والزيت والمعلبات، كما تم تقديم الخدمات الطبية الضرورية مع الأدوية لأكثر من 50 حالة مرضية من رجال ونساء وأطفال البلدة.

كما وفي دير الزور أن 4 أطنان من المساعدات الغذائية تلقاها أبناء بلدة (مظلوم) بريف المحافظة، من أصل 36 طن سيتم توزيعها تباعا، بواقع 400 سلة غذائية متكاملة لسكان جميع القرى والبلدات المحررةت خلال الشهر الحالي.

وفي تصريح لمراسل “سبوتنيك” بدير الزور، قال رئيس مركز المصالحة الروسية، النقيب ألكسندر: أن مركز المصالحة قام بتوزيع أربعة طن من المساعدات صباح اليوم وسيكون هناك توزيع لكافة البلدات السبعة الواقعة في الجزيرة السورية وتأتي هذه المساعدات كنوع من الدعم للشعب السوري الذي يعاني من العقوبات الأمريكية الجائرة عليه.

كما قال عبد العزيز ذياب، وهو أحد وجهاء المنطقة، أن مركز المصالحة الروسي يواصل تقديم الدعم لكافة ابناء الريف الشمالي الشرقي عبر المساعدات الإنسانية والخدمات الطبية وغيرها، وأن هذه المساعدات تسهم في التخفيف من الحصار الإقتصادي الذي فرضته قوات الاحتلال الامريكي على الشعب السوري عبر ما يسمى (قانون قيصر).