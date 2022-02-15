شكرا لقرائتكم خبر عن «حزب الله» يُفسد المبادرة الكويتية ويُحرج الحكومة بتصعيد خطير والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365-فريق التحرير :

استمرارًا لنهج العداء والتخريب وإثارة الفتنة التي ينتهجها “حزب الله” اللبناني التابع لإيران، في الخليج وفي تحدٍ علني لقرار وزير الداخلية اللبناني، استضاف الحزب مؤتمرًا سياسيًا لجمعية الوفاق البحرينية المعارضة التي تسعى إلى إثارة الفتنة في البحرين.

ويهدف “حزب الله” من وراء هذا المؤتمر وتحدي الحكومة وعقد مؤتمر المعارضة البحرينية إلى تخريب أي محاولة تستهدف التوصل لتهدئة مع الخليج، وإفشال المبادرة الكويتية ووضع الحكومة في موقف الضعيف، ورسالة بأن الحزب يفعل ما يحلو له وأن طهران هي المتحكم بالقرار اللبناني.

وقام حزب الله بعقد مؤتمر سياسي لجمعية الوفاق البحرينية المعارضة في بيروت، وتحديدًا في قاعة رسالات التابعة للحزب في ضاحية بيروت الجنوبية على بعد خطوات قليلة من السفارة الكويتية.

وعقد الموتمر لتخريب محاولات التوصل إلى تهدئة مع العالم العربي وإعادة الثقة بلبنان وفي الوقت عينه ضرب لهيبة الدولة اللبنانية بعد أن رفضت وزارة الداخلية إقامة ذلك المؤتمر على الأراضي اللبنانية لحرص الحكومة على تصحيح العلاقة مع الدول العربية لكن ميليشيا حزب الله تقول للجميع عبر كسر القوانين: أنا الحاكم الأوحد في لبنان، ضاربة بعرض الحائط إرادة الدولة.

كما عقد المؤتمر بالتزامن مع الذكرى السنوية لاغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري وبعد أيام قليلة من إعلان رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري تعليق عمله السياسي كرسالة للجميع بأن الحزب بات يفعل ما يريد وقت ما يريد وأين ما يريد دون أن يجرؤ أحد على ردعه في الداخل اللبناني.