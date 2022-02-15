شكرا لقرائتكم خبر عن ضجة بالكويت.. خطف وتعذيب شرطي على يد عسكريين وتوثيقها بالفيديو والسبب صادم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365-فريق التحرير :

في واقعة أحدثت ضجة بالكويت، بعد الإفصاح عن تفاصيلها، تعرض شرطي للخطف والتعذيب وتوثيق ذلك بالصوت والصورة، على يد عسكريين انتقما منه، لحرصه على تطبيق القانون، وضبطه لأحدهما في قضية مخدرات، بحسب إفادته أمام جهات التحقيق.

وحسب صحيفة الراى المحلية، فإن الواقعة حصلت في منطقة غرب عبدالله المبارك، عندما قام عسكري بالاتصال على زميله الشرطي وطلب منه الحضور لسبب مهم، وبحسن نية ذهب الشرطي إلى “زميل السلاح” من دون أن يعلم ما يُدبر له.

وتابعت الصحيفة: وعندما وصل وجده في انتظاره وبرفقته شخص آخر يعمل عسكرياً، وعلى الفور قاما بخطفه على متن مركبة واعتديا عليه بالضرب وتم تصويره بكاميرا هاتف أحدهما أثناء ضربه بهدف ابتزازه، وتم تهديده بإلحاق الأذى والتشهير إذا أبلغ عنهما، وبعد أن فرغا منه ألقيا به من المركبة وهي تسير، ما أحدث به إصابات بليغة نتيجة الضرب والسقوط.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني، أن الشرطي وبعد ما تعرّض له، توجه إلى المستشفى وتلقى العلاج واستخرج تقريراً طبياً، ثم توجه إلى المخفر التابع للمنطقة وأبلغ الأمنيين بما حدث.

وقد تم تسجيل قضية جناية خطف وضرب ضد المتهمين، وبحسب إفادته أن ما حدث معه كان انتقاماً لقيامه بواجباته الأمنية، إذ إنه وفي وقت سابق كان قد ضبط أحدهما في قضية مخدرات، وبعد خروجه من الحبس انتقم منه بمساعدة زميله العسكري.

وأضاف المصدر “بعد تسجيل القضية، قام عناصر المباحث الجنائية بالبحث عن المتهمين، وتم ضبط الأول في منطقة مبارك الكبير، بينما قام الثاني بتسليم نفسه، وأحيلا بناء على القضية المسجلة إلى النيابة العامة وتقرر حجزهما على ذمة التحقيق”.