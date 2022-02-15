شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا ترفض تدخلات روسيا في شأن انضمامها لحلف الأطلسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا، بعد اجتماعه مع نظيره الإيطالي، لويجي دي مايو اليوم الثلاثاء، إن على أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي فقط اتخاذ قرار فيما يتعلق بمحاولة انضمام كييف للحلف.

وأضاف "ليس لأحد غير أوكرانيا وأعضاء حلف الأطلسي حق في الإدلاء برأي في المناقشات ذات الصلة بعضوية أوكرانيا في الحلف مستقبلا".

وجاء الاجتماع مع دي مايو بعد ساعات من إعلان روسيا سحب بعض قواتها المنتشرة قرب أوكرانيا وطلب مجلس الدوما (البرلمان) الروسي من الرئيس فلاديمير بوتين الاعتراف باستقلال منطقتين يسيطر عليهما انفصاليون موالون لروسيا في شرق أوكرانيا.