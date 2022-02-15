شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تتمسك بعدم انضمام أوكرانيا لـ «الناتو» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء، إن بلاده أُبلغت بأن أوكرانيا لن تنضم إلى حلف شمال الأطلسي في المستقبل القريب، لكن موسكو لا تعتقد بأن هذا ضمان جيد بما يكفي وتريد حل المسألة برمتها الآن.

وتضغط روسيا من أجل الحصول على ضمانات أمنية من الغرب، ومنها عدم انضمام أوكرانيا للتحالف العسكري الأمريكي الأوروبي.

وجاءت تصريحات بوتين خلال مؤتمر صحفي مشترك، بعد محادثات مع المستشار الألماني أولاف شولتس في موسكو.