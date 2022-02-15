شكرا لقرائتكم خبر عن غرق قارب إسباني قبالة ساحل كندا ومخاوف من وفاة عدد كبير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ثارت مخاوف من وفاة عدد من الأشخاص إثر غرق قارب صيد إسباني قبالة ساحل كندا على المحيط الأطلسي، حيث انتشلت أربعة جثث على الأقل بالفعل من المياه شديدة البرودة، حسبما أفادت وكالة أنباء "يوروبا برس" الإسبانية اليوم الثلاثاء، نقلا عن خفر السواحل الإسباني.

وقالت إيزابيل رودريجيز المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية للصحفيين في مدريد، إنه لم يتم إنقاذ أشخاص أحياء إلا ثلاثة من أفراد طاقم القارب حتى الآن، وكانوا يعانون من هبوط حاد في حرارة الجسم، مشيرة إلى أن مخاوف من وفاة عدد كبير من الأشخاص.

وذكرت مصادر مختلفة في إسبانيا، إن ما بين 22 و24 شخصا كانوا على متن قارب "بيا دي بيتانكسو" الذي أبحر من إقليم جاليثيا، وقت الحادث، لم يتضح سبب غرق القارب.