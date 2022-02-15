العراق ينطلق نحو التحوّل الرقمي في معرض آيتيكس الدولي

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "برعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير الاتصالات أركان الشيباني، أقامت الوزارة المعرضَ الحصري “آيتيكس للتكنولوجيا و الاتصالات”"، مشيرة إلى أنه "من تنظيم وعمل شركةِ “ألفا” الدوليّة".وبينت، أن المعرض انطلق تحت شعار "العراق ينطلق نحو التحوّل الرقمي، والتبنّي المتسارع لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعيّ".

ويقام المعرض، وفق البيان، "بمشاركة فاعلة من قبل اتحاد الغرف التجارية العراقية والشركات الدولية و المحلّية، و كبريات المصارف والبنوك الأهلية وشركات التحويل المالي والدفع الإلكتروني. وسيقوم مصرف الاتحاد العراقي الراعي الماسي للمعرض بإطلاق أول حاضنة متخصصة بالتقنيات المالية في العراق وسوف يقوم المصرف بعرض خدماته المصرفية للجمهور والمختصين الزائرين للمعرض بالإضافة إلى نشر التوعية المصرفية و أهداف الشمول المالي الذي يسعى مصرف الاتحاد العراقي لتحقيقها في مختلف شرائح المجتمع العراقي تماشيا مع التطور الخاص في عموم العالم ومواكبة التقدم المالي والمصرفي الدولي".



ويستمر المعرض الذي أنطلق اليوم حتى يوم 18 شباط الحالي.