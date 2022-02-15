أول تعليق أمريكي على الانسحاب الروسي من حدود أوكرانيا

وقالت سميث في إيجاز صحفي عبر الهاتف: "لا نعلم إذا ما كانت روسيا قد اتخذت قرارا بالحد من التصعيد"، مشيرة إلى أن "الأيام المقبلة ستكشف الهدف من التحركات الأخيرة".

وأضافت: "نحاول التحقق بشأن تقارير عن سحب قوات روسية من مناطق حدودية، وسنقرر موقفنا بعد ذلك".



وأوضحت المسؤولة الأميركية أن "السبيل الأفضل لحل الخلافات مع روسيا هو الجلوس إلى طاولة الحوار عبر مجلس روسيا والناتو".

واختتمت قائلة: "نواصل تقييم الوضع على الحدود الأوكرانية، وسنتخذ قراراتنا وفقا لذلك"، حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز عربية" في واشنطن.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء، أن بعض القوات في المناطق العسكرية المتاخمة لأوكرانيا بدأت في العودة إلى قواعدها بعد استكمال تدريبات، في خطوة من شأنها تخفيف حدة الخلاف بين موسكو والغرب.