انت الان تتابع خبر أزمة الرئاسة ودعوة الصدر للبرلمان في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = الاتحادية تبت بعدم دستورية قانون النفط والغاز في كردستان،، وتلزم الإقليم بتسليم نفطه الى بغداد.
= بعيدا عن الكعكة.. الصدر يجدّد دعوته لتشكيل حكومة أغلبية وطنية.. ويشدد على تفعيل الدور الرقابي للبرلمان.
= مرة اخرى.. ازمة الرئاسة تتفاقم.. مرشح الديمقراطي الجديد يعقد المشهد.. والاتحاد ينتظر الحكم بالطعن.
= إصابة ضابط وثلاثة جنود بانفجار في ديالى.. والكاظمي يؤكد العمل على تجاوز الفوضى غير المقبولة.
= مرة اخرى.. ازمة الرئاسة تتفاقم.. مرشح الديمقراطي الجديد يعقد المشهد.. والاتحاد ينتظر الحكم بالطعن.
= إصابة ضابط وثلاثة جنود بانفجار في ديالى.. والكاظمي يؤكد العمل على تجاوز الفوضى غير المقبولة.