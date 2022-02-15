أزمة الرئاسة ودعوة الصدر للبرلمان في نشرة السومرية

= بعيدا عن الكعكة.. الصدر يجدّد دعوته لتشكيل حكومة أغلبية وطنية.. ويشدد على تفعيل الدور الرقابي للبرلمان.

= مرة اخرى.. ازمة الرئاسة تتفاقم.. مرشح الديمقراطي الجديد يعقد المشهد.. والاتحاد ينتظر الحكم بالطعن.



= إصابة ضابط وثلاثة جنود بانفجار في ديالى.. والكاظمي يؤكد العمل على تجاوز الفوضى غير المقبولة.