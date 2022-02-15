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أزمة الرئاسة ودعوة الصدر للبرلمان في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - = الاتحادية تبت بعدم دستورية قانون النفط والغاز في كردستان،، وتلزم الإقليم بتسليم نفطه الى بغداد.
= بعيدا عن الكعكة.. الصدر يجدّد دعوته لتشكيل حكومة أغلبية وطنية.. ويشدد على تفعيل الدور الرقابي للبرلمان.

= مرة اخرى.. ازمة الرئاسة تتفاقم.. مرشح الديمقراطي الجديد يعقد المشهد.. والاتحاد ينتظر الحكم بالطعن.


= إصابة ضابط وثلاثة جنود بانفجار في ديالى.. والكاظمي يؤكد العمل على تجاوز الفوضى غير المقبولة.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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