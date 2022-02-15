سجن 5 صحفيين أتراك بسبب تغطيتهم للأحداث في ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 فبراير 2022

الخليج 365- متابعات

بدأ خمسة صحفيين أتراك تنفيذ فترة عقوبتهم في السجن، اليوم الثلاثاء، بعد أن رفضت محكمة استئنافهم على إدانة تتعلق بتغطيتهم لمقتل ضباط للمخابرات التركية في ليبيا خلال 2020، حسبما أفاد محام في القضية.



وأُدين الصحفيون الخمسة في سبتمبر/أيلول 2020 بالكشف عن معلومات ووثائق تتعلق بأنشطة استخباراتية، واحتُجزوا بصور مختلفة لفترات تصل إلى ستة أشهر خلال فترة محاكمتهم.

وتتعلق الاتهامات بموضوعات ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي نُشرت بعد وقت قصير من إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان، في فبراير/شباط 2020، أن ”تركيا فقدت عدة شهداء في ليبيا“.