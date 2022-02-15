شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محللون إسرائيليون يحذرون من "تقارب غير مشروط" مع تركيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 فبراير 2022

الخليج 365- متابعات

تنشغل وسائل إعلام عبرية بالزيارة المرتقبة التي سيجريها الرئيس إسحاق هرتسوغ إلى أنقرة، والاستعدادات التي تسبقها، والتي تشمل زيارة وفد تركي رفيع المستوى إلى تل أبيب هذا الأسبوع.



لكن وسائل إعلام عبرية، وكذلك عدد من الصحافيين ونشطاء منصات التواصل الاجتماعي في إسرائيل، استبقوا الزيارة المزمعة الشهر المقبل، محذرين الحكومة الإسرائيلية من التقارب مع تركيا من دون شروط.

ويزور وفد تركي رسمي رفيع المستوى إسرائيل خلال الأيام القليلة المقبلة؛ لمناقشة ملف العلاقات بين البلدين، والتمهيد لزيارة الرئيس الإسرائيلي الذي يفترض أن يعقد اجتماعا مهما مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، وفق وسائل الإعلام العبرية.