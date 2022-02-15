شكرا لقرائتكم خبر عن إجلاء 2000 شخص لإبطال قنبلة تعود للحرب العالمية في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت سلطات مدينة فرانكفورت الألمانية، اليوم الثلاثاء، اعتزامها إجلاء أكثر من 2000 شخص عن مساكنهم في المدينة لإبطال مفعول قنبلة من الحرب العالمية غدا الأربعاء.

وعثر على القنبلة أمس الاثنين في حي بوكنهايم، بواسطة عمال بناء دون أن تنفجر، فيما يبلغ وزنها 50 كيلوجراما، في منطقة قريبة من معرض فرانكفورت، وذكرت سلطات المدينة أنه تم تأمين القنبلة وأنها في وضع مستقر.

وأوضحت السلطات أنها أخطرت نحو 2300 من سكان المنطقة بإخلاء مساكنهم حتى الساعة الحادية عشر قبل ظهر غد، ويوجد داخل المنطقة المغلقة ثلاثة فنادق ومحطة تحويل للطاقة الكهربائية وروضتا أطفال ومدرسة.

وسيتعين أيضا إغلاق الطريق السريع رقم ايه 648 لبضع ساعات كما ستؤثر إجراءات إبطال مفعول القنبلة على حركة النقل العامة في المنطقة.

وعرضت قوات الإطفاء مساعدة الناس ذوي القدرة المحدودة على التنقل في مغادرة المنطقة، فيما وفرت المدينة نزلا للسكان للإقامة فيها خلال فترة إبطال مفعول القنبلة كما وفرت نزلا آخر لمصابي عدوى كورونا.