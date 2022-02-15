مصر.. اكتشاف ابار نفط جديدة في خليج السويس

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت شركة دراجون أويل الإماراتية، اليوم الثلاثاء، عن اكتشاف آبار بترول جديدة في منطقة خليج السويس بمصر.

وذكرت الشركة ان "مخزون النفط المتوقع الأولي المقدر للكشف الجديد نحو 100 مليون برميل داخل منطقة شمال شرق رمضان مع وجود احتمالات لإضافة مخزون نفط متوقع أكبر عند البدء في خطة التنمية، حيث يعد أحد أكبر الاكتشافات النفطية فى خليج السويس فى 20 عاما".



وواضافت ان "الحقل النفطى الجديد يعتبر أول اكتشاف لشركة "دراجون أويل" منذ أن أصبحت لاعبا فعالا فى قطاع البترول فى مصر، بعد أن استحوذت على 100% من أصول شركة "بي بي" البريطانية في كافة امتيازات إنتاج واكتشاف النفط في خليج السويس".

