الصدر يوجه دعوة إلى البرلمان

وقال الصدر في تغريدة عبر تويتر، إن "عمل البرلمان لا ينبغي أن يكون لأجل تشكيل الحكومة فحسب، أو الرئاسات الثلاث، بل يجب تفعيل دور مجلس النواب الرقابي والتشريعي من أجل مصالح الشعب المظلوم".

وأضاف، "لذا ينبغي على البرلمانيين لاسيما حلفائنا الأحبة، تفعيل ما يلي:



1-تفعيل دور البرلمان الإصلاحي وتفعيل التحقيقات واستدعاء كل من يشك بفساده وتقصيره ولو من خلال الاسراع في تشكيل اللجان البرلمانية بغض النظر عن انتماءه العرقي أو الطائفي أو درجته الوظيفية في الحكومات السابقة.

2- التأكيد على تفعيل المشاريع الخدمية التي تنفع الشعب وكرامته وإكمال المشاريع المتلكئة بأسرع وقت ممكن وبسقف زمني محدد ومحاسبة المقصرين من الشركات الحكومية والمدنية.

3- الإسراع في تشكيل الحكومة الإصلاحية الجديدة، وبحكومة أغلبية وطنية بعيدة عن (الكعكة).



4- تفعيل الدور الرقابي للبرلمان بأسلوب حازم يمنع التدخلات الحزبية أو القضائية المسيسة".