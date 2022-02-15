القوات اللبنانية تؤكد أن حزب الله أوصل لبنان إلى الكارثة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

قالت الدائرة الإعلاميّة في حزب القوات ال​لبنان​ية، اليوم إن ​حزب الله أصر على عقد ندوة لمعارضين من البحرين، رغم قرار وزير الدّاخليّة بمنعها، ورغم رفض ​الحكومة اللبنانية​، الأمر الذي يؤكد أن الحزب لا يولي أهميّة للبنان واللبنانيين، وفق ما نقل موقع "صوت بيروت إنترناشيونال" اليوم الثلاثاء.



وأضافت القوات في بيانها، "عبثا يحاول تضليل بعض الجمهور اللّبناني بأنه مع الدّولة، فيما الوقائع تؤكّد أنه يريد الدولة بكل مؤسّساتها في تصرفه وفي خدمة أهدافه، وعندما تتعارض مصالحه مع مصالح الدّولة و​الشعب اللبناني​ يبدي تلقائيا مصلحة المحور الذي ينتمي إليه".

وتساءل البيان "أين مصلحة الشعب اللبناني في عقد مؤتمر من هذا القبيل، رغم إرادة الدولة في إساءة موصوفة لعلاقاتها الخارجية وتحديدًا مع ​دول الخليج​، وفي لحظة انهيار غير مسبوقة، أولويّة المواطن فيها لمواجهة الجوع والفقر، فيما أولوية الحزب مساعدة ​إيران​ في سياساتها الإقليمية".

وأكدت الدّائرة الإعلامية أن "المصلحة الوحيدة في عقده ترتبط بسياسات حزب الله وتنفيذه للأجندة والسياسات الإيرانية، ولم يصل لبنان إلى ما وصل إليه من وضع كارثي ومأساوي، إلى جوانب عوامل أخرى طبعاً، سوى بسبب سياسات حزب الله وتأثيره على القرار اللبناني".