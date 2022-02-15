في هذا التوقيت.. موعد مباراتي المغرب والكونغو في تصفيات كأس العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" موعد مباراتي المغرب وجمهورية الكونغو الديمقراطية في تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أفريقيا.



وكانت قرعة المرحلة الحاسمة من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أفريقيا قد أوقعت منتخب المغرب في مواجهة جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث ستكون مباراة الذهاب على ملعب الأخير، بينما ستكون مباراة العودة في الدار البيضاء.

وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي عن إقامة مباراة المغرب والكونغو في ذهاب المرحلة الحاسمة من تصفيات كأس العالم 2022 يوم 26 مارس/آذار المقبل.

وأشار "الفيفا" إلى أن مباراة الإياب ستُقام على ملعب محمد الخامس يوم 29 من الشهر نفسه.

سيتم بث مباريات تصفيات كأس العالم 2022 أفريقيا "الدور الفاصل" حسب شراء حقوق البث من كل دولة.

يُذكر أن منتخب المغرب ودع بطولة كأس أمم أفريقيا التي أقيمت في الكاميرون من ربع النهائي، عقب الهزيمة أمام منتخب مصر 1-2، فيما لم يشارك منتخب الكونغو.