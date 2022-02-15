المملكة السعودية تؤكد دعم جهود واشنطن لمنع امتلاك إيران سلاحا نوويا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أكد مجلس الوزراء السعودي، دعم جهود الإدارة الأمريكية الرامية لمنع امتلاك إيران السلاح النووي، والعمل المشترك لمواجهة أنشطتها الهدامة.



وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، فإن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ترأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء في قصر اليمامة بالرياض.

واطلع المجلس على فحوى الاتصالات التي تلقاها العاهل السعودي والأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع من قادة عدد من دول العالم خلال الأيام الماضية، وما جرى خلالها من استعراض للعلاقات وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وثمّن المجلس ما أبداه الرئيس الأمريكي جو بايدن، من التزام بلاده بدعم المملكة في الدفاع عن أراضيها وحماية مواطنيها، وتأمين احتياجاتها الدفاعية لتعزيز الجهود المشتركة للمحافظة على أمنها وأمن المنطقة واستقرارها.

كما جدد مجلس الوزراء السعودي التأكيد على حرص المملكة على نزع أسباب التصعيد في المنطقة.

بدوره، أكد وزير الإعلام السعودي المكلف الدكتور ماجد القصبي، في بيان صحفي، أن المجلس تناول إثر ذلك مستجدات الأحداث وتطورات الأوضاع على مختلف الساحات.

وأعرب عن تقدير المجلس لما عبرت عنه "الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، من تنديد واستنكار للمحاولة العدائية التي استهدفت المدنيين المسافرين والعاملين بمطار أبها الدولي، وما تمثله من انتهاك للقانون الدولي وجريمة حرب، واستمرار مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في تجاوزاتها ونهجها العدائي، ورفضها للانصياع لدعوات السلام".

ولفت إلى حرص السعودية على الوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن" وفقاً للمرجعيات الثلاث "المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن الدولي 2216".

وأشار إلى تمسك بلاده بالسعي لتحقيق الأمن والنماء في اليمن، والاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني وإعادة إعمار بلاده.