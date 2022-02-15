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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وكالة روسية: موسكو تخطط لإجراء مناورات بحرية في البحر المتوسط والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 فبراير 2022
متابعات_الخليج 365
كشفت وكالة "تاس" الروسية أن موسكو تخطط لإجراء مناورات بحرية في البحر المتوسط.
وحطت قاذفتان روسيتان، اليوم الثلاثاء، في مطار قاعدة حميميم العسكرية في إطار مهام تنفذها القوى البحرية الروسية.
القذفتان مزودتان بصواريخ "كينجال" أو "الخنجر" (КИНЖАЛ)، وهما من طراز "ميغ 31 كا"، وقاذفة "توبوليف تي يو-22 إم" (TU-22M3).