وكالة روسية: موسكو تخطط لإجراء مناورات بحرية في البحر المتوسط

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

كشفت وكالة "تاس" الروسية أن موسكو تخطط لإجراء مناورات بحرية في البحر المتوسط.



وحطت قاذفتان روسيتان، اليوم الثلاثاء، في مطار قاعدة حميميم العسكرية في إطار مهام تنفذها القوى البحرية الروسية.

القذفتان مزودتان بصواريخ "كينجال" أو "الخنجر" (КИНЖАЛ)، وهما من طراز "ميغ 31 كا"، وقاذفة "توبوليف تي يو-22 إم" (TU-22M3).