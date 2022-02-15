شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب يشيد بمجلس إدارة النادى المصرى القاهرى برئاسة النائب تيسير مطر.. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أعضاء النادى المصرى القاهرى، برئاسة تيسير مطر، على استلام المقر الجديد للنادي.

وقال "صبحى" خلال احتفالية اليوم، الثلاثاء، أقامها النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة النادي المصرى القاهري:" الف مبروك على النقلة الكبيرة لأهلينا وشبابنا يفرحوا بيها ودائما يكون المستقبل باهر وجميل مع النادي المصرى القاهري فى ثوبه الجديد".

وتابع :" نحن نشاهد مناسبة كبيرة تستحق التواجد أن نكون وسط النواب فكل الشكر والتقدير لتواجدكم وتكونوا دائما سند سياسي للدولة المصرية" موجها التحية للحضور من زعماء الأحزاب والشخصيات العامة والشباب مؤكدا على ضرورة تواجده اليوم وسط الشباب بالنادي المصرى القاهري".

وأضاف "صبحى" نحن بالوزارة ومديرية الشباب نبارك هذا المكان" موجها التحية للنائب تيسير مطر قائلا :" تاريخ النائب تيسير مطر وأداءه يؤكد أنه شخص مهذب مهما كان موضعه فجزيل الشكر له ولمجلس إدارته".

وأوضح أن القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تدعم الشباب والقطاع الرياضي بشكل غير مسبوق، موجها بالشكر للرئيس السيسى على دعمه المطلق للشباب" مضيفا :" دولة رئيس الوزراء برئاسة المهندس مصطفى مدبولي يعمل دون أن يكل أو يمل في منظومة كبيرة وقد قام بجهود كبيرة على أن يكون هناك مقرا جديدا للنادي المصرى القاهري ".

وأوضح أن كل جزء في مصر يشهد تطويرا كبيرا وقد نالت منطقة مصر القديمة والفسطاط جزء من التطوير، و ستشهد طفرة كبيرة جدا ويحتوي هذا التطوير إزالة النادي المصري القاهري ونقله إلى مكان آخر" مؤكدا أن المقر الجديد سينال إعجاب أعضاء النادي".

وأوضح أن المقر الجديد سوف يحتوي على كل الأنشطة الرياضية سيتواجد به حمام سباحة وملعب كبير، متوقعا أن يقدم النادي المصرى القاهري خدمات اجتماعية وثقافية ورياضية لأعضاء النادي".

وقد بدأت قبل قليل، احتفالية تسليم المقر الجديد للنادي المصري القاهرى بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، والنائب تيسير مطر رئيس مجلس إدارة النادي ورئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، والدكتور سيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، والنائب محمد تيسير مطر عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائبة جيهان البيومي عضو مجلس النواب، والنائب حشمت أبو حجر، والنائب خالد طنطاوي والكاتب طارق درويش رئيس حزب الأحرار والشيخ على فريج رئيس العربي للعدل والمساواة واللواء شريف العوضي والمهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية وإبراهيم زكريا أبو عريضة مساعد رئيس تعمير القاهرة الكبري وشخصيات إعلامية أخرى.