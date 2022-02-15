شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب تتفقد مسجد مغلطاى بالحسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقدت لجنة الثقافة والإعلام والأثار بمجلس النواب، برئاسة النائبة درية شرف الدين، مسجد مغلطاى الجمالى، والذى كانت قد تقدمت به النائبة داليا السعدنى، وتم مناقشته فى اللجنة فى وقت سابق.

واستمعت اللجنه من مسؤلي وزارة الاوقاف والاثار والترميم، وطالبت النائبه داليا السعدني، بتحديد واعلان ميعاد محدد لبدء تطوير وصيانه المسجد بعد صدور قرار اسناد واعداد المقايسه الخاصه بالمسجد.

واصطحب اللجنه الدكتور اسامه طلعت رئيس قطاع الاثار الاسلاميه والقبطية لشرح ما جاء في طلب الاحاطه الخاص بالنائبة داليا السعدني فيما يخص اغلاق وعدم تطوير مسجد مغلطاي في حي الحسين .

وجاء في طلب الاحاطه تطوير مسجد الأمير مغلطاي بشارع قصر الشوق- خلف مسجد الحسين بمنطقة الجمالية، علما بأنه مغلق منذ فترة

ويقوم المصلين بافتراش الشارع لأداء الفرائض .