شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى لـ"النواب": استخرجنا أنتريه من إحدى الترع خلال أعمال تطهيرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، إن مشكلة القمامة نريد وضع حلول جذرية لها حتى يتم حل المشكلة من المنبع، متابعا: "هل تغطية الترع سيحل مشكلة القمامة جذريا، ولهذا نعمل على التجميع من المنبع من المنازل لعدم تراكم القمامة على ضفاف الترع والقنوات المائية، والجميع شريك فى هذه المشكلة ولابد من تضافر الجهود لحل المشكلة".

وتابع: فى تطهير أحد الترع استخرنا انترية وحيوانات نافقة، العام الماضى عملنا تغطية بمحافظة الفيوم تكلفة بـ13 مليون جنيه ولكن تم حجز العاملين لحين رفع التغطية، وإن لم يتم حل المشكلة بشكل جذرى بمثابة وضع سجادة على السطح لتغطية مشكلة حقيقة".

وتعهد وزير الرى، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، بالموافقة الفورية من قبل الوزارة بشأن مشروعات النفع العام، لافتا إلى ان الاولوية تكون للخدمات فى المقام الأول وليس للاستثمار، متابعا: "يجب أن نفكر جميعا في الحلول وهناك تنسيق مع وزارات الإسكان والتنمية المحلية والبيئة لمواجهة مثل هذه المشكلات، مؤكدا ان لن يسمح بالتهاون مع الإهمال"، وذلك ردا على وجود إهمال في بعض الملفات المتعلقة بالوزارة.