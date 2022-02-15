شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى ممازحا النائب محمد الحسينى: أنت من بولاق وأنا من السيدة زينب يعنى ولاد بلد زى بعض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اعتراضه على بروتوكول التعاون بين الرى والتنمية المحلية بشأن توثيق التعاون بين الوحدات المحلية والأجهزة التابعة لوزارة الري بهدف تعظيم الإيرادات العامة للدولة من خلال الاستغلال الأمثل للأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف من خلال إقامة أنشطة مختلفة على هذه الأراضي، بما يدعم خطط الدولة للتنمية.

وقال الحسينى، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب أحمد السجينى، وبحضور الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى: "القيادة السياسية تتابع المشروعات على الأر ض بناء على فهم لكل الملفات، والرئيس اخترق كافة الملفات فى الجمهورية القديمة فى الوقت الذى يبنى الجمهورية الجديدة، والجميع عارف اننا عندنا مشاكل تراكمات منذ 30 أو 40 عاما، وعلى الوزارات المختلفة اختراق الملفات العالقة لديها فى الجمهورية القديمة.

وطالب وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، حصر شامل بما تم تنفيذه بناء على البروتوكول سالف الذكر، قائلا:" فيه فساد مالى وإدارى فى المنظومة والتنمية المحلية فى غيبوبة فى هذا البروتوكول، ويجب تنظيم عدد من الزيارات للترع والمصارف للوقف على المخلفات والقمامة".

ومازح الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، النائب محمد الحسينى، قائلا: "انت من بولاق الدكرور انا من السيدة زينب يعنى ولاد بلد زى بعض وعايشين المشاكل دى وانا روحت بولاق الدكرور وهزورها تانى قريب".