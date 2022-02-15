محافظ الشرقية يأمر بنقل الأسواق العشوائية بأولاد صقر - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - هبة القصاص:

أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المحاسب بدوى الشحات رئيس مركز ومدينة أولاد صقر، بنقل الأسواق العشوائية الموجودة بوسط المدينة إلى أماكن جانبيه بعيداً عن الطرق والشوارع الرئيسية لخلق السيولة المرورية وعدم تعطيل حركة السيارات وعبور المواطنين.

قال المحافظ، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن رئاسة مركز أولاد صقر قامت بتشكيل فريق عمل، وجرى نقل الأسواق العشوائية بعيداً عن الطرق المؤدية إلى مجمع المدارس (الثانوية-الإعدادية- طريق مدرسه الصنايع بالبحاروة)، وجرى التنبيه على الباعة بعدم افتراش مكان الأسواق القديمة بعد أن جرى توفير أماكن بديلة لهم داخل المدينة لممارسة أنشطتهم التجارية المختلفة.

أكد محافظ الشرقية أهمية نقل الأسواق العشوائية خارج مدن المحافظة والطرق الرئيسية وذلك للقضاء على المشاكل المرورية داخل المدن، وإنشاء أسواق حضارية جديدة يراعى فيها إجراءات السلامة والصحة المهنية واشتراطات الأمن الصناعي للوقاية من حدوث أي كوارث حفاظاً على الأرواح والممتلكات.