التنمية المحلية: تشغيل 2450 أتوبيسا بالغاز الطبيعي خلال 3 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

شارك اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، في جلسة "دور الشباب والمبادرات المجتمعية في التصدي للتغير المناخي" في إطار فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة تحت عنوان "معا لتعافي مستدام" والذي يعقد بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وجامعة الدول العربية بحضور عدد من الوزراء وممثلي المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية والمحلية.

وشارك في جلسة "دور الشباب والمبادرات المجتمعية في التصدي للتغير المناخي" بجانب وزير التنمية المحلية، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور شريف الورداني، عضو مجلس النواب، والدكتور محمد كمال، مدير هيئة Plan International، وعدد من الشباب.

واستعرض اللواء محمود شعراوي محاور عمل الوزارة في ضوء أهداف التنمية المستدامة والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 والتي تتمثل في 3 محاور رئيسية هي تقليل الانبعاثات الكربونية والحد من التأثيرات السلبية لتغير المناخ وإدارة محلية فعالة ومتكاملة في التغير المناخي.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه لتنفيذ المحور الأول تقوم الوزارة بالتعاون مع الوزارات الشريكة بالحكومة لتنفيذ منظومة المخلفات الصلبة وتطوير المجازر والمحاجر وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي وتحسين البيئة وتشجيع استخدام مصادر الطاقة النظيفة.

وأشار اللواء محمود شعراوي إلى أنه لتنفيذ المحور الثاني فيتم العمل على إزالة أثر التعديات على الأراضي الزراعية بالمحافظات والشراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لخفض الانبعاثات الكربونية والشراكات مع المؤسسات الدولية لخفض الانبعاثات ودعم الاقتصاد الأخضر.

وأضاف شعراوي أن الوزارة لتنفيذ المحور الثالث تعمل على دمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية في المشروعات المحلية وتطوير برامج التنمية المحلية وتدريب العاملين في الإدارة المحلية على الاعتبارات البيئية ودمج المبادرات المجتمعية للتصدي لظاهرة تغير المناخ.

وعرض اللواء محمود شعراوي جهود وإنجازات الوزارة لتنفيذ الثلاثة محاور الرئيسية، حيث أشار إلى أن الوزارة تعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية وتم إطلاق المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات بمحافظات الجمهورية والتي تتضمن برنامج لتطوير البينة التحتية والأساسية للمنظومة خلال الفترة من 2019 وحتى 2023 وتشمل غلق المقالب العشوائية والقضاء على التراكمات التاريخية وإنشاء المحطات الوسيطة المتحركة والثابتة ومصانع المعالجة والتدوير والمدافن الصحية، حيث سيتم إغلاق 62 مقلبا عشوائيا للمخلفات وإنشاء 94 محطة وسيطة و52 خلية دفن صحي آمن و63 خط لتدوير ومعالجة المخلفات، لافتا إلى أن تلك المشروعات ستبلغ التكلفة التقديرية لها حوالي مليار و200 مليون جنيه.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن إجمالي الاستثمارات الجارية والمخططة للمنظومة الجديدة تبلغ حوالي 12 مليار جنيه، والتي من المقرر أن يستفيد منها حوالي 45 مليون مواطن بمحافظات الجمهورية المختلفة، حيث تم رفع تراكمات حوالي 50 مليون طن وتم تبطين الترع لحوالي 4330 كم وجار تبطين 4300 آخرين.

وأكد اللواء محمود شعراوي على أن ملف إدارة المخلفات الصلبة والذي تنفذه الوزارة يساهم في تعزيز جودة المناخ من خلال العمل على عدة محاور رئيسية منها رفع كفاءة عمليات الجمع والنقل والتخلص من القمامة، والتوسع في استخدام أحدث التكنولوجيات لمعالجة وتدوير المخلفات وتحويلها إلى طاقة، وإحكام الرصد والرقابة ورفع الوعي البيئي العام وتحسين سلوكيات التعامل مع المخلفات.

وقال شعراوي إن الوزارة تقوم بتطوير ورفع كفاءة حوالي 464 مجزرا حكوميا على مستوى المحافظات بالتنسيق مع وزارة الزراعة والجهاز المركزي للتعمير ويتم مراعاة كافة الاشتراطات البيئية والصحية خلال التنفيذ وذلك، حيث سيتم تطوير ورفع كفاءة 150 مجزرا كمرحلة أولى وإنشاء 5 مجازر لوجستية و5 مجازر نصف آلية جديدة، وتبلغ التكلفة التقديرية للمرحلة الأولى حوالي 1.6 مليار جنيه.

كما استعرض وزير التنمية المحلية جهود الوزارة لتنفيذ البرنامج القومي لتحويل السيارات والمركبات للعمل بالغاز الطبيعي وذلك في إطار سعي الدولة للحفاظ على البيئة وإيجاد حلول بديلة للحد من التلوث وتحسين جودة الهواء، وأشار إلى أن الوزارة نسقت مع المحافظات لتوفير الساحات المطلوبة لتجميع وتخريد المركبات التي مضى عليها 20 عاما بعدد 155 موقعا ومساحة حوالي 1.8 مليون متر مربع، مشيرا إلى أن الوزارة بادرت للعمل مع هيئة النقل العام للتعاقد على 150 أتوبيسا تعمل بالغاز الطبيعي وتم توريد 120 منهم بالفعل، كما تم التنسيق مع هيئة نقل الركاب بالإسكندرية لتوريد 15 أتوبيس كهربائي جديد، كما يجرى التنسيق لتحويل 2300 أتوبيس للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار.

وقال اللواء محمود شعراوى أن سيتم على مدار 3 سنوات تشغيل 2450 أتوبيس تعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من السولار في منظومة النقل بتكلفة تقديرية حوالى 1.198 مليار جنيه .

وأضاف " شعراوى " إن الوزارة قامت خلال السبع سنوات الماضية بضخ استثمارات لتنفيذ برامج التنمية المحلية المستدامة بتكلفة إجمالية حوالى 225 مليار جنيه ، حيث تم تنفيذ بعض مشروعات البنية الأساسية والخدمات العامة واستفاد منها حوالي 38 مليون مواطن وبلغت استثمارات تحسين البيئة حوالى 30 مليار جنيه .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى الوزارة عملت أيضاً على تشجيع استخدام مصادر الطاقة النظيفة عبر توفير الطاقة المستهلكة في إنارة الشوارع بالمحافظات وبلغت تكلفة الكشافات الموفرة للطاقة حوالى 2.59 مليار جنيه حيث تم توريد وتركيب حوالى 3.06 مليون كشاف وبلغ إجمالي الوفر في فاتورة الاستهلاك حوالى 9 مليار جنيه .

كما استعرض الوزير جهود الحد من التأثيرات السلبية لتغير المناخ ، حيث تعمل الوزارة بالتعاون مع المحافظات والوزارات والجهات المعنية على منع التعديات على الأراضى الزراعية والتي بلغ حصر حالات التعدي 2 مليون حالة تعد على مساحة 91 ألف فدان ، وبلغ ما تم إزالته حوالى 675 ألف حالة على مساحة 37 ألف فدان ، وجارى تنفيذ الإزالات ل 54 ألف فدان بإجمالى 1.3 مليون حالة تعد.