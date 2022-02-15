عبد الفتاح السيسي: استعمار افريقيا أسهم في تأخر القارة

اسماعيل عبد الحي - قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، إن الوجود الاستعماري بإفريقيا أسهم في تأخر دول القارة التي لا تزال تدفع ثمن الأسباب التاريخية.

وفي كلمته خلال مؤتمر مصر الدولي للبترول "إيجبس 2022"، قال السيسي إن "إفريقيا لأسباب تاريخية كانت دائما متأخرة، وحينما وصلنا لمرحلة التقدم الإنساني الذي حدث بالعالم كله ظلت القارة متأخرة، وبالتالي فإنه من غير المعقول أن تظل أفريقيا طوال الوقت تدفع ثمن الأسباب التاريخية".

وأضاف السيسي أن "الدول الإفريقية لن تظل تدفع ثمن الآثار التي نتجت عن الفترة التي كان بها وجود استعماري بالقارة واستغلال مواردها لسنوات طويلة جدا، وبالتالي أصبحت إفريقيا أقل قارات العالم تقدما، بجانب الفقر والجهل والتخلف".

وأشار الرئيس المصري إلى أن "نصف سكان إفريقيا لا يملكون الطاقة، وتوفي منهم 400 ألف نتيجة استخدام الخشب ومواد أولية"، وتساءل "هل ممكن أن يتعاملوا مع مطالب الطاقة الجديدة والمتجددة؟".