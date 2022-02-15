سوريا.. انفجار عبوة ناسفة في حافلة عسكرية وسط العاصمة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 فبراير 2022 04:09 مساءً - منذ 22 دقيقة

آخر تحديث: 15 - فبراير - 2022 3:40 مساءً

أعلنت وزارة الدفاع السورية، عن انفجار عبوة ناسفة مزروعة مسبقاً ضمن حافلة مبيت عسكرية في العاصمة دمشق بالقرب من دوار الجمارك.

وقال مصدر عسكري، إنه حوالي الساعة السابعة و25 دقيقة صباحًا انفجرت عبوة ناسفة مزروعة مسبقاً ضمن حافلة مبيت عسكرية في مدينة دمشق بالقرب من دوار الجمارك ما أدى إلى مقتل جندي وجرح 11 آخرين، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية.

وكانت قد أفادت الوكالة في وقت سابق فجر الأربعاء، بأن القصف الإسرائيلي الذي استهدف مناطق في محيط دمشق، تسبب في مقتل جندي وإصابة 5 آخرين.