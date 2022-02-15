السعودية تثمن جهود أمريكا لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 فبراير 2022

ثمن مجلس الوزراء السعودي، التزام الرئيس الأمريكي جو بايدن، بدعم المملكة في الدفاع عن أراضيها وحماية مواطنيها، وتأمين احتياجاتها الدفاعية لتعزيز الجهود المشتركة للمحافظة على أمنها وأمن المنطقة واستقرارها، وأكد دعم جهود الإدارة الأمريكية لمنع إيران من الحصول على السلاح النووي، ومواجهة الأنشطة الهدامة لأذرعها.



جاء ذلك خلال رئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، وفق وكالة الأنباء السعودية.

وأوضحت الوكالة أن المجلس تناول خاصةً مستجدات الأحداث وتطورات الأوضاع على مختلف الساحات، وعبر عن تقديره للدول الشقيقة والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، التي نددت بالمحاولة الإرهابية، التي استهدفت المدنيين المسافرين والعاملين في مطار أبها الدولي، وما تمثله من انتهاك للقانون الدولي وجريمة حرب، واستمرار مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في تجاوزاتها ونهجها العدائي، ورفضها للانصياع لدعوات السلام.