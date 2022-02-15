شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ماذا قال أردوغان خلال لقائه مستثمرين ورجال أعمال إماراتيين؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن هدف بلاده المشترك مع دولة الإمارات يتمثل في الارتقاء بالعلاقات الثنائية في كافة المجالات.



جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان، الثلاثاء، خلال لقائه مستثمرين ورجال أعمال إماراتيين، وذلك في ثاني أيام زيارته الرسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، بحسب ما ذكره الموقع الإخباري التركي “تي آر تي خبر”.

أضاف أردوغان أن العلاقات التركية الإماراتية انتقلت إلى مرحلة جديدة مع زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، إلى تركيا في 24 نوفمبر/ تشرين ثان 2021.

وأوضح الرئيس التركي أن بلاده ودولة الإمارات "تملكان إرادة مشتركة وقوية لتطوير العلاقات التجارية وتعزيز الاستثمارات"، مشددًا على أن لقاءه أمس ن، مع بن زايد، يؤكد هذه الإرادة.

أشار أن دولة الإمارات "تعد من أبرز الشركاء التجاريين لتركيا في منطقة الخليج العربي"، مبينا أن "العلاقات التجارية حافظت على حجمها حتى في مرحلة الركود التي طالت العلاقات السياسية للبلدين".

ولفت أن "هذا الأمر يؤكد التاريخ المتجذر للعلاقات الاقتصادية والبشرية بين البلدين، واستنادهما إلى أرضية صلبة"، مضيفًا "هدفنا المشترك (مع دولة الإمارات) يتمثل حاليا في الارتقاء بعلاقاتنا الثنائية في كافة المجالات إلى مستوى أعلى بكثير".

كما أوضح أردوغان أن "دولة الإمارات تقدم فرص استثمار مناسبة لشركات التكنولوجيا الفائقة"، لافتًا أن "تركيا وبفضل بنيتها السكانية الشابة، باتت رائدة في مجال تطوير التكنولوجيا العالمية".

الرئيس التركي أعرب كذلك عن ثقته بأن "البلدين سيقطعان شوطا كبيرا خلال فترة قصيرة، بصفتهما متممين لبعضهما من الناحية الاقتصادية".

واستطرد قائلا "اتخذنا الخطوات اللازمة من أجل تعزيز الروابط الاقتصادية في العديد من المجالات، وفي مقدمتها النقل البري والجوي، والقطاع المصرفي والتمويل".

وبيّن أردوغان في السياق نفسه أن "تركيا تبرز للواجهة بفضل سكانها البالغ عددهم 85 مليون نسمة، وإنتاجها الصناعي المتنامي، وقدراتها في التوظيف النوعي، وبنيتها التحتية المادية، وموقعها الجغرافي".

وزاد موضحًا أن "الاستقرار السياسي وسرعة آلية اتخاذ القرارات في تركيا، ساهما في تجاوز أزمة وباء كورونا بسهولة"، لافتاً إلى نمو اقتصاد بلاده 1.8% في 2020، تزامنا مع انكماش الاقتصاد العالمي 3.4%".

كما أشار الرئيس التركي إلى نمو صادرات بلاده بنسبة 33% خلال 2021، ليبلغ إجمالي حجمها 225 مليار دولار.

وأفاد أنه "في الوقت الذي تتجه في الشركات العالمية لاتخاذ تركيا مقرا للإنتاج والتصدير والإدارة المركزية، بدأ يزداد اهتمام المستثمرين الدوليين ببلادنا".

وشدد على أن تركيا "بلد يحظى بنقطة جذب مهمة من حيث الاستثمارات وتأسيس فرص الأعمال"، مبينا أن "خطوات تحسين البنية التحتية وممرات النقل، تقدم فرصا إضافية للمستثمرين الدوليين".

وفي السياق، خاطب أردوغان ممثلي القطاع الخاص الإماراتيين بالقول: "واثق أنكم مدركون لكافة جوانب الفائدة من تأسيس الشراكات التجارية والاستثمارات في تركيا".

وشدد على أهمية دور الإرادة المشتركة لإدارة البلدين في الوصول إلى المستوى المنشود في العلاقات التركية الإماراتية.

وأكد أن وزارتي التجارة، والصناعة والتكنولوجيا، ومكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية في تركيا، على استعداد لتقديم كافة أنواع الدعم لمشاريع الاستثمار الجديدة لرجال الأعمال الإماراتيين.

وأمس الإثنين، وصل أردوغان أبوظبي في مستهل زيارة رسمية تستغرق يومين يجري خلالها محادثات مع القيادة في دولة الإمارات بشأن تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة وتشهد أيضا توقيع عدة اتفاقيات اقتصادية.