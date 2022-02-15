شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طريقة التسجيل في مسابقة وزارة الأوقاف المصرية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية عن حاجتها لبعض الوظائف الشاغرة للأئمة والعمال.



سواء كانت مؤهلاتهم متوسطة أو عالية، وبلغ عدد الأئمة ألف إمام وألف عامل في جميع المساجد بجميع محافظات مصر بنظام التعاقد.

وحددت الوزارة عبر موقعها الرسمي على الإنترنت الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على الوظيفة.

وللراغبين في التقدم لشغل وظيفة بوزارة الأوقاف يمكنهم الدخول على الرابط التالي وهو موقع أوقاف أونلاين المنصة الإلكترونية الخاصة بالوزارة.

وأعلنت وزارة الأوقاف المصرية عن فتح باب التقديم والتسجيل لـ 2000 وظيفة مختلفة للأئمة وعمال المساجد من مختصين وأصحاب المصلحة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

طريقة التسجيل في مسابقة وزارة الأوقاف المصرية

يتم التسجيل والتقديم إلكترونياً حرصاً من الوزارة على توفير الوقت والجهد على المواطنين ومراعاة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقد وضعت وزارة الأوقاف المصرية بعض الشروط والمستندات المطلوبة للتقدم لهذه الوظائف،

مع حرصها على الالتزام بمواعيد التقديم على الوظائف، لأنها لن تنظر في أي طلبات خارج المواعيد المذكورة.

وفرت وزارة الأوقاف المصرية إمكانية التسجيل الإلكتروني للوظائف المعلن عنها،

حيث يمكن التقديم من خلال بوابة الوظائف الحكومية المصرية

ومن ثم تسجيل بيانات مقدم الطلب بالتفصيل مع إجراء تحقيق دقيق حتى لا يعتبر الطلب باطلاً.

وأضافت وزارة الأوقاف أنها ستبدأ في استلام الطلبات وملء استمارة الطلب الإلكترونية اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 15 فبراير 2022.

للمتابعة حتى 2 مارس/آذار 2022، يجب على مقدم الطلب الاحتفاظ برقم التسجيل لمتابعة ما إذا كان سيتم قبوله في الوظيفة أم لا.

وزارة الأوقاف المصرية.. شروط وظيفة عامل مسجد

وضعت وزارة الأوقاف المصرية بعض الشروط الخاصة بوظيفة عامل مسجد وهي كالتالي:

ألا يزيد العمر على 35 سنة، ولا يقل المؤهل عن مدرسة إعدادية عامة أو أزهرية.

إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي وصورة من السجل العدلي ساري المفعول.

ثم إحضار صورة المؤهل وشهادة الوظيفة من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة.

شروط وظيفة إمام وخطيب ومدرس بنظام التعاقد

وشددت وزارة الأوقاف على ضرورة استيفاء المتقدم للشروط المحددة للقبول في وظائف إمام وخطيب ومعلم بموجب نظام العقد.

وجاءت الشروط على النحو التالي:

- ألا يزيد عمر المتقدم على 30 سنة وأن يكون حاصلاً على المؤهل الأزهري المناسب.

- ألا تقل الدرجة العامة التراكمية للمتقدم عن جيد وصورة من بطاقة الهوية الوطنية.

- إحضار صورة المؤهل الأعلى ونسخة من شهادة الخدمة العسكرية أو العامة.

- رابط وظائف وزارة الأوقاف المصرية 2022

شروط وظيفة عامل مسجد بنظام التعاقد

أما شروط التقديم على وظيفة عامل مسجد التي تتضمن 1000 فرصة عمل ضمن وظائف وزارة الأوقاف المصرية فهي:

ألا يزيد عمر المتقدم على 35 سنة.

مؤهل دون المتوسط "إعدادي العام - إعدادي الأزهر".

نسخة من بطاقة الرقم القومي.

صورة من تقرير الحالة الجنائية ساري المفعول موجه إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

نسخة من شهادة الوظيفة من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة.

شهادة التأهيل "بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة".

صورة المؤهل