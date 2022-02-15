الناتو يؤكد أنه لا يري مؤشرات لخفض التصعيد بشأن الأزمة الأوكرانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 فبراير 2022

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، إنه لا توجد أي مؤشرات لخفض التصعيد بشأن الأزمة الأوكرانية.



وأضاف ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي قبيل اجتماع وزراء دفاع الناتو في بروكسل، أن "روسيا لا يزال لديها وقت للتراجع عن حافة الهاوية، ومستعدون لمناقشة العلاقات بين روسيا والحلف".

وتابع: "لم نرَ أي مؤشرات على خفض الحشد العسكري الروسي على حدود أوكرانيا".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت موسكو عودة جزء من قواتها المنتشرة قرب الحدود الأوكرانية إلى قواعدها، في وقت لا يزال فيه التخوف الغربي من غزو روسي وشيك سيد الموقف.