أولاف شولتس: الوضع صعب على السلام والأمن في أوروبا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس أن "الوضع صعب" على السلام والأمن في أوروبا، وذلك في بداية محادثاته الأولى مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو.



وقال شولتس اليوم الثلاثاء إنه سعيد في ضوء هذه الخلفية بقدرته على تبادل الأفكار مع بوتين، وأضاف "الأكثر أهمية هو أن نحل العلاقات بين الدول بمحادثات جيدة مع بعضنا البعض".

وأشار شولتس إلى أهمية علاقات اقتصادية جيدة مع روسيا.

وعلى خلفية التاريخ الألماني الروسي، أكد المستشار أنه "أمر جيد أن تكون لنا علاقات اقتصادية منتظمة للغاية".