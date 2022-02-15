شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الخارجية الروسي يأمل أن ترد الدول الغربية بشكل فردي على رسالته الخاصة بمسألة الأمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن روسيا تتوقع أن ترسل الدول الغربية ردودا موضوعية منفصلة على الرسالة الروسية حول موضوع عدم قابلية الأمن للتجزئة.



وفي مؤتمر صحفي عقب محادثات مع نظيره البولندي زبيغنيو راو الذي يترأس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، قال لافروف: "من أجل توضيح موقف زملائنا، الذين وقع قادتهم على هذه الوثائق، بعثت برسائل إلى وزراء خارجية الدول المعنية في أوروبا، أطلب منهم توضيح كيف هم بأنفسهم يفهمون مجموعة هذه الالتزامات، والتي تسمى مبدأ الأمن غير قابل للتجزئة. آمل أن يتم تلقي جوهريا هذه الإجابات. على الأقل، طلبت من السيد راو ألا ينسى القيام بذلك"