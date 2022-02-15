الكرملين: بوتين يسخر من التكهنات بموعد غزو أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 فبراير 2022

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين يضحك في بعض الأحيان، عندما يقرأ تقارير عن تاريخ غزو روسيا لأوكرانيا المنتظر.



وشدد بيسكوف، في مقابلة مع الصحافيين، على أن من المستحيل التعامل مع مثل هذه الأنباء بتفهم، وفق "روسيا اليوم".

في وقت سابق، موقع "بوليتيكو" الأمريكي، نقلاً عن مصادر مطلعة أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن في مؤتمر عبر الفيديو مع زعماء الدول الغربية والاتحاد الأوروبي والناتو، أن موعد الغزو الروسي لأوكرانيا، 16 فبراير (شباط).

وأضاف بيسكوف "كما تعلمون من الصعب تفهم مثل هذه الأمور، لكن الرئيس بوتين يمزح أحيانا ويستفسر هل نُشر الموعد الدقيق للغزو بالساعة".

وأوضح بيسكوف، أن تأكيد الرئيس بايدن موعد الغزو الروسي، في 16 فبراير (شباط) حملة غير مسبوقة لتأجيج التوترات في أوروبا.