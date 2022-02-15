تسجل أكثر من 166 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة بروسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

سجلت روسيا انخفاضا سريعا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، حيث سجلت 166631 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 180456 إصابة في اليوم السابق.



وأفاد المركز الروسي لمكافحة الجائحة بوفاة 704 أشخاص وتعافي 137881 مريضا خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

يعود أكبر عدد من الإصابات اليومية إلى العاصمة موسكو (8160 حالة) وإقليم كراسنويارسك (7122 حالة) ومدينة سان بطرسبورغ (7091 حالة).

ووفقا لآخر الإحصاءات الصادرة عن المركز الروسي لمكافحة الوباء اليوم الثلاثاء، بلغ إجمالي عدد الإصابات بكورونا منذ بداية تفشي الجائحة بروسيا 14 مليونا و480596 إصابة، تعافى منها 11 مليونا و470925 شخصا، فيما توفي 341635 شخصا حتى الآن.