دميترو كوليبا: تمكنا وحلفاؤنا من منع روسيا من مزيد التصعيد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت أوكرانيا اليوم الثلاثاء أن جهودها الدبلوماسية المشتركة مع حلفاء غربيين نجحت في تفادي تصعيد روسي أكبر.



وقال وزير الخارجية دميترو كوليبا للصحافيين: "تمكنا وحلفاؤنا من منع روسيا من مزيد التصعيد. نحن في منتصف فبراير(شباط) ونرى أن الدبلوماسية لا تزال مستمرة".

وتأتي تصريحات كوليبا غداة ترك روسيا المجال مفتوحا أمام المحادثات مع دول الغرب، لوضع حد لأزمة نجمت عن معارضة موسكو لتوسع حلف شمال الأطلسي في شرق أوروبا، واحتمال انضمام أوكرانيا للحلف.

وقالت وزارة الدفاع الروسية اليوم إن جزءاً من القوات قرب الحدود مع أوكرانيا، بدأت العودة إلى ثكناتها بعد انتهاء مناورات عسكرية.

ويشك مسؤولون أوكرانيون منذ أسابيع في تقارير الاستخبارات الأمريكية عن استعداد روسيا لهجوم وشيك على جارتها، غير أن كوليبا شدد على أن منسوب التوتر لا يزال مرتفعاً على الحدود، وأنه لا يزال يتعين على روسيا سحب قواتها المتبقية.

وقال: "لدينا قاعدة لا تصدق ما تسمعه، بل ما تراه. عندما نرى انسحاباً، سنصدق خفض التصعيد".