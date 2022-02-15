الكرملين يؤكد أنه لا يستبعد شن كييف هجوما عسكريا على دونباس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن روسيا لا تستبعد شن كييف هجوما عسكريا على دونباس شرقي أوكرانيا.



ووصف بيسكوف سلوك الدول الغربية والمزاعم عن "هجوم" روسي على أوكرانيا بأنه "هستيريا لا أساس لها من الصحة".

وأضاف: "لا نزال على التزامنا باتفاقات مينسك لحل الأزمة في شرق أوكرانيا".

وأشار إلى أن التوتر يتصاعد إثر البناء العسكري الأوكراني الضخم على خط الاتصال في شرق أوكرانيا والتصريحات الأمريكية حول نشوب حرب في أي وقت.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت موسكو عودة جزء من قواتها المنتشرة قرب الحدود الأوكرانية إلى قواعدها، في وقت لا يزال فيه التخوف الغربي من غزو روسي وشيك سيد الموقف.