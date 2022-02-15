اخبار العالم

عالمياً.. 5.8 ملايين وفاة و413 مليون إصابة بكورونا و10 مليارات لقاح

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عالمياً.. 5.8 ملايين وفاة و413 مليون إصابة بكورونا و10 مليارات لقاح والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي الإصابات بفيروس في العالم بلغ 413.5 مليوناً حتى صباح اليوم الثلاثاء، فيما تجاوز عدد اللقاحات التي وزعت 10.2 مليارات.

 

وأظهرت أحدث البيانات على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الإصابات بلغ 413.501 مليوناً، وأن عدد الوفيات بلغ 5.826 ملايين.

 

وارتفع عدد الجرعات من اللقاحات التي وُزعت حول العالم إلى 10.222 مليارات.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا