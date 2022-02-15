عالمياً.. 5.8 ملايين وفاة و413 مليون إصابة بكورونا و10 مليارات لقاح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم بلغ 413.5 مليوناً حتى صباح اليوم الثلاثاء، فيما تجاوز عدد اللقاحات التي وزعت 10.2 مليارات.



وأظهرت أحدث البيانات على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الإصابات بلغ 413.501 مليوناً، وأن عدد الوفيات بلغ 5.826 ملايين.

وارتفع عدد الجرعات من اللقاحات التي وُزعت حول العالم إلى 10.222 مليارات.