الحريري يعتزل العمل السياسي 4 أعوام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 فبراير 2022

جدد رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري، تمسكه بتعليق نشاطه السياسي ورفض المشاركة في الانتخابات في مايو (آيار) المقبل، قائلاً، إن اعتزاله سيمتد 4 أعوام.



وأكد الحريري بعد وقفة رمزية صامتة أمام ضريح والده أمس، أنها استراحة مؤقتة، ولكن تيار "المستقبل" الذي يرأسه سيستمر في العمل، رغم مقاطعة الانتخابات النيابية، حسب صحيفة "الجريدة" الكويتية.

وأجّل الحريري عودته 4 أعوام، وأبلغ نوابه بأنه لا يمانع ترشحهم، مع رفض الزج باسمه أو باسم تياره في أي معركة سياسية أو انتخابية.