صحة دبي تعالج 40 حالة شديدة لمرضى كورونا بجهاز «إكمو»

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

كشف الدكتور عبيد الجاسم استشاري جراحة القلب في مستشفى دبي عن نجاح هيئة الصحة في دبي بعلاج المرضى الذين يعانون من قصور شديد في وظيفة الرئة والقلب بسبب إصابتهم بفيروس كورونا أو تعرضهم لجلطات قلبية، وذلك بواسطة جهاز «إكمو» وهو عبارة عن قلب ورئة اصطناعية، وقد تم علاج 40 مريضاً إبان انتشار جائحة كورونا بعد إدخالهم غرف العناية المركزة في دبي بسبب المضاعفات الشديدة للفيروس على الرئة وتم شفاؤهم بالكامل من المضاعفات التي خلفتها الجائحة، وفقا للبيان.



وقال: إن هيئة الصحة كانت الأولى في استخدام جهاز «إكمو»، ونظراً لارتفاع الحالات إبان تفشي الجائحة، تم إعطاء تصريح لمستشفيين في القطاع الخاص لاستخدام الجهاز ضمن فريق طبي مشترك مع هيئة الصحة أطلق عليه «فريق اكمو».

وأضاف الدكتور الجاسم: إن «صحة دبي» لديها 10 أجهزة موزعة على مختلف المستشفيات لعلاج الحالات ذات الأعراض الشديدة من فيروس كورونا والذين يعانون من هبوط في نسبة الأوكسجين في الدم.

وقال الجاسم: يعمل الجهاز على أكسجة الدم عن طريق أنبوب يتم تركيبه من الفخذ إلى القلب يقوم بسحب الدم وخلطه بالأوكسجين ومن ثم إعادة ضخه للجسم، ويستخدم في علاج المرضى الذين يعانون من قصور في وظيفة الرئة والقلب بسبب هبوط الأوكسجين بدرجة حادة في الجسم. لافتاً إلى أن الجهاز تم استخدامه في علاج أول مريض كورونا في الدولة أصيب في 20 فبراير عام 2020.

وأوضح أن علاج بعض المرضى قد يستغرق شهوراً وذلك حسب مدى إلحاق الفيروس أضراراً على الرئتين. لافتاً إلى أن المريض الأول بقي لـ6 أيام على الجهاز في أحد المستشفيات في جبل علي داخل غرفة العناية المركزة إلى أن استقرت حالته ونقل بعدها إلى مستشفى دبي حيث أمضى ما يقارب 3 أشهر.

وأفاد أن الجهاز يستخدم للمرضى الذين يعانون من قصور في وظيفة الرئة والقلب أو الاثنين معاً، ويمكن استخدامه في نقل المرضى من دولة إلى أخرى تماماً كما حدث مع المريض السنغافوري الذي أصيب بجلطة قلبية حادة أثناء تواجده في الدولة وبقي لـ6 أيام على الجهاز إلى أن استقرت حالته وتم بعدها نقله إلى سنغافورة لمواصلة العلاج.