شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عمرو درويش: ملف تطهير الترع والمصارف يستوجب نظرة جادة من مديريات الرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ما عرضه وزير الموارد المائية والرى بشأن المشروعات القومية التى تتم على الأرض لم نشهده منذ فترة طويلة، بالإضافة للخطوات الفعلية على الأرض حول مواجهة التغيرات المناخية والتعامل معها وما تتميز به الوزارة فى هذا الصدد، ويؤكد ما قاله الوزير بخصوص طلب بعض الدول الاستفادة من التجربة المصرية فى ملف مواجهة التحديات المائية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى، لاستعراض بروتوكول التعاون الموقع بين وزارتي التنمية المحلية والموارد المائية والري للتنسيق والتعاون للانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف، ومراجعة بنود هذا البروتوكول في ضوء المنشور الوزاري رقم ( 4 ) لسنة 2017 ، بشأن الضوابط المقترحة لعمل التغطيات للمجاري المائية ، وإعادة استغلال المساحات المغطاة وفقاً للاستخدامات التنموية المتاحة ، فضلاً عن الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين ، وما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد يوم الإثنين الموافق 31 من يناير سنة 2022 في هذا الشأن.

وأضاف: "كنت اتمنى الاستماع لما يجرى فى الجمهورية القديمة بالتوازى مع الجهود المبذولة مع الجمهورية الجديدة، ومن الملفات الهامة فى نظر المواطنين والتى تستوجب نظرة جادة وحقيقية تطهير الترع والمصارف ورفع المخلفات ومواجهة حالة من غياب المسئولية الحقيقة داخل مديريات الرى فى بعض المحافظات، خاصة وأن تطهير الترع ورفع المخلفات تمثل أزمة، وعلى أرض الواقع المواضيع متداخلة".