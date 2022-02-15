شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أوكرانيا.. واشنطن تحث رعاياها على مغادرة هذه الدولة فوراً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

حثت وزارة الخارجية الأمريكية المواطنين الأميركيين على مغادرة بيلاروسيا على الفور؛ فيما عدلت وزارة الخارجية نصائحها بشأن السفر إلى مولدوفا، وهي دولة أخرى على الحدود مع أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنه «يجب على المواطنين الأميركيين في بيلاروسيا أن يغادروا على الفور بوسائل (سفر) تجارية أو خاصة».

وعللت خارجية أمريكا النصيحة؛ بأن الوضع في بيلاروسيا «لا يمكن التنبؤ به» بسبب زيادة النشاط العسكري الروسي غير العادي بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.

وتقع بيلاروسيا ومولدوفا وأوكرانيا بين دول حلف الناتو في أوروبا الشرقية وروسيا. وعلى مدى أسابيع، كانت الولايات المتحدة على وجه الخصوص تحذر من أن روسيا قد تغزو أوكرانيا.

وتجمع عشرات الآلاف من الجنود الروس بالقرب من الحدود الأوكرانية، ونفت موسكو مراراً الادعاءات بأنها تعتزم غزو أوكرانيا.