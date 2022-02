شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في الفلبين توضح شروط السفر للسياحة : شهادة تحصين والعودة خلال 30 يوما والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت سفارة المملكة في الفلبين جميع المواطنين الراغبين بالقدوم إلى الفلبين بغرض السياحة التقيد بالشروط والمتطلبات الصادرة من جمهورية الفلبين، وذلك بتقديم شهادة الحصول على لقاح كورونا (كوفيد-19) الصادرة من منظمة الصحة العالمية وتكون مسجلة ومعتمدة لدى المنظمة وتحتوي على باركود للقراءة (QR) وتحمل شعار المنظمة وتسمى: (World Health Organization International Certificate of Vaccination or Prophylaxis)، وأن تكون صلاحية الجواز لاتقل عن 6 أشهر من تاريخ الوصول، ووجود تذكرة عودة لا تزيد مدتها عن 30 يوما من تاريخ الوصول، ووجود فحص (PCR) بنتيجة سلبية لا تزيد مدتها عن 24 ساعة، وتأمين طبي دولي خاص بكورونا بتغطية علاجية لا تقل عن 35000 دولار يغطي مدة الإقامة الكاملة في الفلبين، وتعبئة نموذج (www.onehealthpass com ph (One Heath Pass.

وأكدت السفارة على جميع المواطنين الإلتزام بالشروط والمتطلبات السابقة حتى لا يتم منعهم من دخول جمهورية الفلبين وتجنبا لأي ضرر قد يقع على المواطن الكريم لا قدر الله.