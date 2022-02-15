شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات الألمانية تضبط سيارة محملة بمخدرات بقيمة مليون يورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت السلطات الألمانية كمية من المخدرات تزيد قيمتها السوقية عن مليون يورو، وذلك خلال تفتيش سيارة على أحد الطرق السريعة في ولاية بادن-فورتمبرج.

وأعلنت الشرطة الجنائية، اليوم الثلاثاء، أنه تم العثور في الصندوق الخلفي لإحدى السيارات على ماريجوانا تقدر قيمتها السوقية بنحو 4ر1 مليون يورو.

وبحسب البيانات، بلغ وزن المخدرات نحو 140 كيلوجراما وكانت موضوعة في 6 حقائب، وتم إلقاء القبض على سائق السيارة 22 عاما وإيداعه السجن الاحتياطي.

وبحسب البيانات، كان الرجل يقود سيارة بلوحة أرقام إسبانية، كما تبين أن لديه محل سكن في إسبانيا، وتشتبه السلطات في أن المخدرات قادمة من إسبانيا.