بالفيديو - نزلاء فندق يلقون بأنفسهم من نوافذه هرباً من حريق كبير

14 فبراير , 2022
نزلاء فندق يلقون بأنفسهم من نوافذه هرباً من حريق كبير
أفادت وسائل إعلام إسبانية بأن نزلاء أحد الفنادق في مدينة برشلونة لم يجدوا مفراً من الحريق إلا بإلقاء أنفسهم من نوافذ الفندق الذي اشتعلت النار في أحد طوابقه.
وذكرت صحيفة el periodico أن الحريق اندلع مساء السبت في الطابق الثالث بفندق «كورونادو» في شارع لا رامبلا وسط المدينة.
وأضافت أن شخصاً لقي مصرعه جراء الإصابة بحروق شديدة واستنشاق الدخان، فيما أصيب 4 أشخاص بحروق متفاوتة.
وأوضح رجال الإطفاء أن النيران اشتعلت في غرفة بالطابق الثالث إضافة إلى أحد الممرات، لكن الدخان الكثيف حول الطابق بكامله إلى «مصيدة».
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